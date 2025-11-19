menu
Honda CRF1100L Africa Twin Terbaru Tampil Lebih Garang, Harganya Wow

PT Astra Honda Motor (AHM) melakukan penyegaran pada big bike CRF1000L Africa Twin. Foto: AHM

jpnn.com, JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) melakukan penyegaran pada big bike CRF1000L Africa Twin.

Motor bergaya advanture rally otu kimi hadir dengan pilihan warna dan striping terbaru.

CRF1100L Africa Twin memiliki varian warna baru, yakni Matte Ballistic Black Metallic.

Warna itu yang didominasi hitam dengan kombinasi striping abu-abu dan merah.

Selain itu, warna baru lainnya ialag Tricolor yang memadukan warna merah, biru dan putih.

Garis desain baru memberikan kesan lebih garang berciri khas tampilan motor adventure, dikombinasikan dengan racikan mesin yang bertenaga.

Marketing Director AHM Octavianus Dwi mengatakan CRF1100L Africa Twin dengan warna baru itu untuk menjawab keinginan para pencinta Big Bike Adventure dalam menemani menjelajah pelosok negeri.

“CRF1100L Africa Twin terbaru menjadi pilihan konsumen untuk melengkapi gaya hidup berkendara, terutama bagi mereka yang menyukai petualangan sejati," ujar Octa dalam siaran persnya, Selasa (18/11).

