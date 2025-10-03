Honda CUV e dengan Livery Khusus Tampil Eksklusif di MotoGP Indonesia

jpnn.com, MANDALIKA - PT. Astra Honda Motor (AHM) memperluas dukungan mobilitas ramah lingkungan di ajang MotoGP Indonesia 2025, (3-5/10).

Tahun ini, AHM menghadirkan 10 unit motor listrik Honda CUV e: yang digunakan sebagai paddock bike untuk tim Honda di Sirkuit Mandalika, NTB.

Dari total 10 unit yang dihadirkan, enam di antaranya tampil dengan livery khusus yang merepresentasikan semangat balap Honda.

Dua unit hadir dengan balutan warna khas tim HRC Castrol MotoGP bersama nomor #36 Joan Mir dan #10 Luca Marini.

Balutan livery tim MotoGP pada Honda CUV e: juga dihadirkan melalui satu unit dengan hijau-putih-merah khas Castrol Honda LCR #5 Johann Zarco, serta satu unit merah-putih khas Idemitsu Honda Team Asia #35 Somkiat Chantra.

Empat unit lainnya tampil elegan dengan warna standar, mendukung mobilitas kru di area paddock.

"Kami hadirkan karya anak bangsa, Honda CUV e: dengan livery spesial ini untuk mendukung perhelatan akbar balapan kelas dunia tahun ini."

"Manfaatnya tidak hanya sebagai kendaraan operasional, tetapi juga untuk memberikan pengalaman berbeda dalam suasana balap kelas dunia di Tanah Air," kata GM Corporate Communication AHM, Ahmad Muhibbuddin di Mataram, Jumat (3/10).