Honda Diterpa Masalah Serius: Roda Bisa Copot Saat Jalan!

jpnn.com - Masalah besar datang lagi untuk Honda. Bukan karena mesin, transmisi, atau sistem keselamatan—melainkan sesuatu yang terlihat sepele: pelek.

Honda harus menarik kembali (recall) sekitar 400 ribu unit Honda Civic di Amerika Serikat, setelah ditemukan potensi roda bisa terlepas saat mobil melaju.

Kasus tersebut menimpa Civic produksi 2016–2021, khususnya yang menggunakan pelek 18 inci buatan Italia.

Sekilas, pelek tampil menarik—dengan garis merah di tepian, desain 15 jari-jari ramping, dan perpaduan warna gelap serta perak.

Namun, di balik tampilannya yang sporty, tersembunyi masalah fatal.

Honda menemukan adanya komponen kecil bernama bushing yang hilang dari sejumlah unit pelek tersebut.

Tanpa bushing, mur pengikat roda berpotensi mengendur. Dalam kondisi ekstrem, roda bisa patah dan pelek dapat terlepas, meningkatkan risiko kecelakaan.

Masalah tersebut bermula dari kesalahan di pihak pemasok Italia, yang secara tidak sengaja mengirim sejumlah pelek sebelum dilakukan pemeriksaan akhir.