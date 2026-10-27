Honda Genio Punya Warna Baru, Makin Kalcer, Sebegini Harganya

jpnn.com, JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) melakukan pembaruan pada salah satu skutik matiknya, yaitu Honda Genio.

Motor tersebut kini hadir pilihan warna baru yang semakin memperkuat gaya retro dan fashionable.

Warna baru itu membuat Honda Genio makin sesuai dengan karakter anak muda ekspresif penuh percaya diri.

Direktur Marketing AHM Octavianus Dwi mengatakan penyegaran Honda Genio menghadirkan perpaduan harmonis antara desain stylish dengan pilihan warna menarik.

“Warna baru ini kami hadirkan dengan gaya kalcer untuk anak muda masa kini yang ingin tampil stylish, dengan motor yang performanya lincah,” ujar Octavianus dalam siaran persnya, Selasa (27/10).

Honda Genio tipe CBS Special hadir dengan warna baru Vibrant Blue & White dengan kombinasi biru dan putih di bodi bagian depan dan samping, yang membuatnya semakin segar dan retro.

Pilihan terbaru itu melengkapi warna spesial lainnya yang telah hadir, yakni Vibrant Black & White yang perpaduan kontras pelek berwarna putih, serta Vibrant Black.

Keseluruhan pilihan warna pada tipe CBS Special juga mendapatkan stripe baru yang ekspresif.