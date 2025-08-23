Honda HRV Nyelonong, 5 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Bandung

jpnn.com - Lima unit kendaraan roda empat dan dua terlibat kecelakaan beruntun di Jalan AH Nasution, Kota Bandung, atau tepatnya di depan SMA Negeri 24 Bandung pada Sabtu (23/8/2025) pagi.

Kendaraan yang terlibat adalah mobil Honda HRV No. Pol D 1578 YU, R4 Listrik No. Pol D 1503 XYY, R2 Yamaha Vixion No. Pol Z 5681 FU, R2 Honda Vario No. Pol D 6960 VDU, dan R4 Suzuki APV No. Pol D 1237 VZB.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan, lakalantas ini berawal dari kendaraan Honda HRV yang dikendarai Muhammad Dafa (17) keluar jalur.

"Kendaraan R4 Honda HRV melaju dari arah barat menuju ke arah timur, setiba di TKP tepatnya SMAN 24 Kota Bandung, berpindah arah berlawanan melewati garis marka tidak terputus kemudian bertabrakan dengan kendaraan mobil listrik yang dikemudikan Royke B Rizka," kata Fiekry dalam keterangannya.

Fiery mengungkapkan, bagian belakang mobil listrik ditabrak R2 Honda Vario, R2 Yamaha Vixion dan R4 Suzuki APV.

"Akibat kecelakaan, 2 pengendara motor alami luka ringan, sempat dibawa ke RS Hermina dan sudah diperbolehkan pulang. Kerugian materi Rp 15 juta," ungkapnya.

Disinggung penyebab kejadian, Fiekry mengungkapkan bahwa salah satu pengendara tidak berkonsentrasi.

"Pengemudi Kendaraan Honda HRV Muhammad Dafa tidak berkonsentrasi dalam berkendara," ucap dia.