Honda Kenang Perjalanan 60 Tahun di MotoGP, Motegi Jadi Saksi Perayaan Spesial

jpnn.com - MotoGP Jepang 2026 akan menjadi panggung spesial bagi Honda.

Pabrikan asal Jepang itu menandai enam dekade kiprahnya di kelas utama dengan menghadirkan livery spesial di Sirkuit Motegi.

Luca Marini dan Somkiat Chantra akan membawa corak tersebut saat turun ke lintasan.

Honda HRC juga menurunkan komposisi pembalap yang berbeda setelah Chantra kembali dipercaya menggantikan Joan Mir yang masih menjalani pemulihan.

Chantra tidak lagi menggunakan nomor 35 karena nomor tersebut sebelumnya telah dipakai Cal Crutchlow. Pembalap Thailand itu pun akan tampil dengan nomor 15.

Dari Hailwood hingga Marquez

Perjalanan Honda di kelas utama dimulai pada 1966. Kala itu, Mike Hailwood membawa RC181 finis sebagai runner up pada musim debut Honda di kelas 500cc.

Honda juga langsung menunjukkan daya saing melalui Jim Redman yang memenangkan dua balapan awal. Dari sembilan seri yang berlangsung ketika itu, Honda berhasil mengoleksi lima kemenangan.

Setelah sempat meninggalkan kelas 500cc pada periode 1968 hingga 1979, Honda kembali memburu kejayaan. Gelar pertama mereka akhirnya datang pada 1983 melalui Freddie Spencer.