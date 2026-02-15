menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » Honda Masih Terseok Menjelang MotoGP 2026, Luca Marini Ungkap Penyebab Utamanya

Honda Masih Terseok Menjelang MotoGP 2026, Luca Marini Ungkap Penyebab Utamanya

Honda Masih Terseok Menjelang MotoGP 2026, Luca Marini Ungkap Penyebab Utamanya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pembalap Honda Luca Marini di MotoGP. Foto: Repsol Honda

jpnn.com - Pembalap Honda Luca Marini secara terbuka mengulas faktor yang membuat timnya masih tertinggal menjelang bergulirnya MotoGP 2026.

Seri pembuka MotoGP 2026 akan berlangsung di Thailand, tetapi performa Honda sejauh ini dinilai belum cukup menjanjikan untuk kembali bersaing di barisan terdepan.

Hasil tes pramusim di Sepang menjadi gambaran bahwa perjuangan tim asal Jepang itu masih panjang.

Baca Juga:

Dalam kombinasi waktu tes tiga hari di Malaysia, Honda hanya menempati posisi kelima.

Marini menilai salah satu penyebab utama keterpurukan Honda berakar dari pendekatan teknis di masa lalu.

Dia menyebut Honda terlalu lama menggantungkan perkembangan motor pada kemampuan luar biasa satu pembalap, yakni Marc Marquez.

Baca Juga:

"Pada masa itu Honda terlalu bergantung pada kemampuan luar biasa Marc Marquez."

"Keunggulan bakatnya kerap menutupi kekurangan motor, sehingga arah pengembangan teknis tim justru berjalan kurang tepat," ucap Marini dilansir Motosan.

Pembalap Honda Luca Marini secara terbuka mengulas faktor yang membuat timnya masih tertinggal menjelang bergulirnya MotoGP 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI