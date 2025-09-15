Honda Meluncurkan Motor Bebek Winner R 2025, Desainnya Sangar, Harga Rp 20 Jutaan

jpnn.com - Honda Vietnam resmi meluncurkan Winner R 2025, generasi terbaru dari keluarga motor bebek sport underbone yang dikembangkan dari Honda Supra GTR.

Motor itu hadir memiliki desain lebih gahar dan identik dengan supersport CBR Fireblade.

Perubahan nama dari Winner X menjadi R bukan sekadar penyegaran, melainkan menghadirkan desain baru yang lebih agresif.

Hal itu dilihat dari bagian depan yang terinpirasi dari Fireblade, dengan lampu LED ganda ber-DRL menyala dari sisi kanan-kiri.

Selain itu, ada juga windshield yang disematkan di tebeng depan.

Meskipun tidak memiliki ventilasi udara sentral layaknya superbike, desainnya tetap terlihat ramping dan modern.

Sementara bagian belakang mengadopsi model CBR Fireblade, sehingga memberikan kesan motor besar dengan aura racing.

Sementara itu, fairing samping kini tampak lebih tebal dan undercowldidesain ulang agar terlihat lebih ramping dan memberi kesan agresif.