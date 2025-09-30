Honda Meluncurkan Square X125 dengan Fitur Kekinian, Harganya Bikin Kaget
jpnn.com, TIONGKOK - Sundiro Honda China resmi meluncurkan skuter crossover terbaru mereka, yaitu Honda Square X125.
Kehadiran motor tersebut langsung mencuri perhatian karena desainnya yang unik dari skuter matik pada umumnya.
Selain itu, skuter yang menjadi pesain Yamaha Zuma tersebut tampil tangguh karena dibekali sederet fitur fungsional yang membuat pas untuk pengguna harian.
Secara desain, skuter Square X125 tampil unik dengan setang tinggi ala motor trail.
Tampilan tangguh berkat ban semi-dual perpose dan suspensi belakang ganda.
Uniknya, jok belakang dapat dilipat menjadi area bagasi, sehingga bisa membawa barang bawaan.
Kemudian tangki bahan bakar minyak ditempatkan di tengah dengan footrest di sampingnya.
Meski begitu, tampilan skuter itu makin sporty berkat empat lampu LED berbentuk persegi yang ditanam di fairing depan.
