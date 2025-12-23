Honda Meluncurkan Super Cub, Ada Varian Baru, Cocok untuk Touring

jpnn.com - Pabrikan motor asal Jepang, Honda Motors meluncurkan varian baru pada salah satu motor bebek klasik mereka, yakni Super Cub.

Kehadiran motor bebek bergaya klasik itu bertepatan dengan berakhirnya produksi sepeda motor 50cc Honda pada Oktober 2025 lalu.

Honda Super Cub110 itu dikatakan telah memiliki dengan regulasi baru SIM dasar di Jepang. Artinya, tenaga motor itu dipangkas lebih kecil.

Motor tersebut kini memiliki daya maksimum 4,0 kW. Itu dilakukan agar bisa digunakan oleh pengguna sepeda motor pemula di Jepang.

Selain itu, versi terbaru itu memiliki embel Lite di belakangnya.

Ada dua varian yang ditawarkan Honda, yakni Super Cub110 Lite dan Pro Lite.

Kedua varian itu memiliki basis pada model Cub110 yang populer. Desain motor itu tetap dipertahankan citra skuter keluarga klasiknya.

Sehingga pengguna yang lebih menyukai kesederhanaan, kepraktisan, dan tidak ingin mengikuti ujian mengemudi tambahan.