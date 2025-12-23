menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Motor » Honda Meluncurkan Super Cub, Ada Varian Baru, Cocok untuk Touring

Honda Meluncurkan Super Cub, Ada Varian Baru, Cocok untuk Touring

Honda Meluncurkan Super Cub, Ada Varian Baru, Cocok untuk Touring
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pabrikan motor asal Jepang, Honda Motors meluncurkan varian baru pada salah satu motor bebek klasik mereka, yakni Super Cub. Foto: Greatbikers

jpnn.com - Pabrikan motor asal Jepang, Honda Motors meluncurkan varian baru pada salah satu motor bebek klasik mereka, yakni Super Cub.

Kehadiran motor bebek bergaya klasik itu bertepatan dengan berakhirnya produksi sepeda motor 50cc Honda pada Oktober 2025 lalu.

Honda Super Cub110 itu dikatakan telah memiliki dengan regulasi baru SIM dasar di Jepang. Artinya, tenaga motor itu dipangkas lebih kecil.

Baca Juga:

Motor tersebut kini memiliki daya maksimum 4,0 kW. Itu dilakukan agar bisa digunakan oleh pengguna sepeda motor pemula di Jepang.

Selain itu, versi terbaru itu memiliki embel Lite di belakangnya.

Ada dua varian yang ditawarkan Honda, yakni Super Cub110 Lite dan Pro Lite.

Baca Juga:

Kedua varian itu memiliki basis pada model Cub110 yang populer. Desain motor itu tetap dipertahankan citra skuter keluarga klasiknya.

Sehingga pengguna yang lebih menyukai kesederhanaan, kepraktisan, dan tidak ingin mengikuti ujian mengemudi tambahan.

Pabrikan motor asal Jepang, Honda Motors meluncurkan varian baru pada salah satu motor bebek klasik mereka, yakni Super Cub.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI