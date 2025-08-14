menu
Honda Merilis Teaser Mesin Motor V3 Supercharged, Ini Alasan Pengembangannya

Tampilan prototipe Honda V3 Supercharged. Foto: honda

jpnn.com - Honda merilis video teaser dari proyek mesin forced induction, Honda V3 supercharged elektrik.

Teknologi yang pertama kali mereka perkenalkan di EICMA 2024.

Video menayangkan suasana di dalam ruang pengembangan (R&D), di mana para insinyur Honda berdiskusi di sekitar prototipe yang masih diselimuti misteri.

Belum banyak data yang diungkap jelas, kecuali meteran daya dengan garis merah pada 17.000 rpm.

Angka itu tentunya merujuk pada mesin sportbike atau bertenaga tinggi.

Keunggulan utama mesin tersebut terletak pada supercharger yang sepenuhnya dikontrol secara elektronik.

Berbeda dengan supercharger mekanis atau konvensional, sistem elektronik mampu mengatur kompresi udara masuk secara presisi di semua rentang putaran mesin.

Secara desain juga memungkinkan bobot komponen terkonsentrasi di bagian tengah motor untuk meningkatkan keseimbangan, sekaligus menghilangkan kebutuhan intercooler besar.

