Honda Modif Contest 2025 Diramaikan Ribuan Modifikator Tanah Air

jpnn.com, JAKARTA - Honda Modif Contest (HMC) 2025 bakal menjadi pesta para ribuan modifikator tanah air.

Diklaim, sekitar 1.200 modifikator akan menuangkan hasil karya terbaiknya di atas sepeda motor Honda.

HMC akan digelar di 10 kota besar dengan membuka sembilan kelas yang dilombakan serta menghadirkan wadah baru bagi para pencinta modifikasi.

Menariknya, HMC 2025 menghadirkan Showcase Arena yang dapat dimanfaatkan bagi modifkator, yang ingin menampilkan hasil karya modifikasinya dan mengikuti ajang HMC dalam satu hari.

Kompetisi yang dilombakan pada HMC 2025 yakni All stock & Advance untuk kategori sepeda motor produksi di bawah tahun 2006, serta dibuka kategori Matic & Cub Stock/Bolt On, Matic & Cub Advance, Matic & Cub Community Touring, Sport Community Touring, All Sport (Naked & Fairing) dan kelas Show Off untuk kategori sepeda motor dengan produksi di atas tahun 2006.

Melengkapi tujuh kelas lainnya, untuk kategori semua tahun produksi akan hadir Racing Style dan Free For All untuk semua kategori skutik, cub, dan sport Honda.

Para jawara terbaik dari setiap kelas akan dipertemukan dalam persaingan gelaran putaran final HMC 2025 untuk merebutkan gelar 3 modifikator terbaik untuk kategori National Champion Matic & Cub, National Champion Sport, dan National Champion Free For All.

Para tiga modifikator terbaik pada gelaran HMC 2025 berkesempatan mengikuti Honda Dream Ride Project.