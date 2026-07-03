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Honda Monkey Hadir dengan 3 Warna Baru dan Jok Bermotif, Harga Rp 88 Jutaan

Honda Monkey Hadir dengan 3 Warna Baru dan Jok Bermotif, Harga Rp 88 Jutaan
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Penyegaran Honda Monkey 125. Foto: ahm

jpnn.com, JAKARTA - PT. Astra Honda Motor (AHM) menyegarkan tampilan Honda Monkey lewat kombinasi warna baru yang membuatnya tampak ekspresif.

Kini, Honda Monkey hadir dalam tiga pilihan warna anyar, yakni Banana Yellow, Millenium Red, dan Pearl Cadet Gray.

Penyegaran juga menyentuh motif jok kotak-kotak, memperkuat karakter retro sekaligus memberi kesan playful dan fashionable.

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Meski tampil lebih segar, Honda Monkey tetap mempertahankan desain ikonik yang telah menjadi ciri khasnya sejak pertama kali diperkenalkan.

Siluet klasik, bodi mungil, serta konsep mini-bike premium masih menjadi daya tarik utama motor.

Marketing Director AHM, Octavianus Dwi, mengatakan pembaruan tersebut ditujukan bagi pencinta motor hobi yang ingin tampil berbeda, sekaligus menjadikan sepeda motor sebagai bagian dari gaya hidup.

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"Lewat warna dan motif jok yang baru ini, kami ingin memberikan pilihan yang lebih unik dan ikonik," ujar Octavianus dalam keterangannya, Jumat (3/7).

Selain penyegaran visual, Honda Monkey tetap mengandalkan fitur-fitur modern.

PT. Astra Honda Motor (AHM) menyegarkan tampilan Honda Monkey lewat kombinasi warna baru yang membuatnya tampak ekspresif.

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