Honda Mulai Jual Mobil Listrik Mungil, Diklaim Bisa Tempuh Sejauh 295 KM

Honda Mulai Jual Mobil Listrik Mungil, Diklaim Bisa Tempuh Sejauh 295 KM

Honda Mulai Jual Mobil Listrik Mungil, Diklaim Bisa Tempuh Sejauh 295 KM
Honda Motor Co. mengumumkan mulai menjual mobil listri terbarunya, N-One e pada Jumat (12/9). Foto: dok Honda

jpnn.com, JAKARTA - Honda Motor Co. mengumumkan mulai menjual mobil listri terbarunya, N-One e di Jepang pada Jumat (12/9).

Meski mobil tersebut mungil, tetapi baterai yang tertanam besar, yaitu 29.6 kWh.

Mobil listrik compact itu memiliki kemampuan jarak tempuh hingga 295 km.

menurut siaran pers resmi yang dibagikan, Kamis, mobil itu dibekali fitur single pedal control, pertama kalinya pada mini car Honda, memungkinkan akselerasi, deselerasi, hingga berhenti total hanya dengan pedal gas, sehingga berkendara di perkotaan menjadi lebih praktis.

Ruang kabinnya cukup untuk empat orang dewasa.

Sementara bagi pengemudi, Honda N-ONE e: menghadirkan posisi berkendara yang diklaim lebih baik.

Roda kemudi kini disesuaikan lebih dekat ke pengemudi tanpa mengubah posisi duduk.

Terdapat juga TFT LCD meter berukuran 7 inci yang memuat berbagai informasi berkendara.

Honda Motor Co. mengumumkan mulai menjual mobil listri terbarunya, N-One e pada Jumat (12/9).

