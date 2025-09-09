menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Honda Mulai Menjual Perangkat Mobilitas Uni-One

Honda Mulai Menjual Perangkat Mobilitas Uni-One

Honda Mulai Menjual Perangkat Mobilitas Uni-One
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Honda Motor Co., Ltd. (Honda) mengumumkan mulai menjual Uni-One ke pasar mulai 24 September 2025. Foto: Honda

jpnn.com, JEPANG - Honda Motor Co., Ltd. (Honda) mengumumkan mulai menjual Uni-One ke pasar di Jepang mulai 24 September 2025

Honda Uni-One dirancang bukan sebagai kendaraan jarak jauh, melainkan sebagai solusi praktis seseorang hanya ingin berkeliling di dalam sebuah fasilitas, hingga mendukung berbagai kalangan termasuk lansia maupun individu dengan keterbatasan fisik agar tetap nyaman dan produktif di kantor maupun tempat kerja lainnya.

Dengan desain yang praktis, perangkat itu juga membantu pengguna beraktivitas tanpa terbebani jarak berjalan kaki yang jauh.

Baca Juga:

Uni-One dikembangkan berdasarkan pengalaman panjang Honda dalam riset robotika, termasuk humanoid robot ASIMO.

Cukup dengan menggeser berat badan saat duduk, pengguna dapat mengarahkan perangkat ke segala arah sambil tetap membebaskan tangan untuk bergerak alami.

Teknologi ini memungkinkan pengguna merasakan sensasi bergerak seolah sedang berjalan, namun dengan usaha fisik yang jauh lebih ringan.

Baca Juga:

Sebelum Uni-One, Honda mengembangkan sejumlah perangkat mobilitas pribadi yang dirancang untuk bergerak selaras dengan manusia, seperti Honda U3-X (2009) dan Honda UNI-CUB (2012).

Perangkat itu pertama kali diperkenalkan di International Robot Exhibition 2022 (iREX 2022), kini menjadi langkah lanjutan dengan teknologi lebih maju, sekaligus mempertegas komitmen Honda untuk menghadirkan “kebahagiaan dan kebebasan dalam mobilitas” bagi semua orang.

Honda Motor Co., Ltd. (Honda) mengumumkan mulai menjual Uni-One ke pasar mulai 24 September 2025.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI