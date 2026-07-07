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Honda Rebel 1100 Hadir dengan Warna Baru, Sebegini Harganya

Honda Rebel 1100 Hadir dengan Warna Baru, Sebegini Harganya
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Astra Honda Motor (AHM) melakukan penyegaran pada model Rebel 1100 melalui pilihan warna terbaru. Foto: AHM

jpnn.com, JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) melakukan penyegaran pada model Rebel 1100 melalui pilihan warna terbaru.

Motor bergaya cruiser itu hadir dengan warna baru, yakni Matte Beta Silver Metallic. 

Perpaduan warna silver dengan sentuhan metalik itu menghadirkan kesan premium yang semakin memperkuat karakter Rebel 1100 sebagai urban cruiser.

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Direktur Marketing AHM, Octavianus Dwi mengatakan penyegaran warna pada Honda Rebel 1100 merupakan bagian dari komitmennya untuk terus menghadirkan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup para pencinta big bike Honda di Indonesia.

 "Melalui pilihan warna baru Matte Beta Silver Metallic, kami ingin menghadirkan tampilan yang semakin premium dan ekspresif sehingga memberikan kebanggaan lebih bagi pengendara saat menikmati setiap perjalanan,” ujar Octavianus.

 Honda Rebel 1100 hadir dengan karakter desain yang ikonik dan mudah dipersonalisasi sesuai preferensi pengendaranya. 

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Kehadiran pilihan warna terbaru semakin memperkuat identitas motor ini sebagai partner berkendara yang mampu merepresentasikan gaya hidup bagi para pencinta big bike Honda. 

Tampilan warna Matte Beta Silver Metallic semakin memperkuat motor asal Jepang itu.

Astra Honda Motor (AHM) melakukan penyegaran pada model Rebel 1100 melalui pilihan warna terbaru.

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