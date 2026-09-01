Honda ST125 Dax Punya Warna Baru, Gaya Klasik Makin Kuat, Sebegini Harganya

jpnn.com, JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) melakukan penyegaran pada model ST125 Dax di Indonesia.

Sepeda motor yang memadukan desain klasik itu hadir dengan pilihan warna baru, yakni Candy Energy Orange dan Pearl Shining Black.

Warna tersebut memberikan karakter yang unik dan berbeda bagi pencinta sepeda motor yang ingin mengekspresikan gaya personalnya.

Direktur Marketing AHM Octavianus Dwi mengatakan Honda ST125 Dax memiliki karakter yang kuat melalui desain ikonik yang mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi pengendaranya.

“Honda ST125 Dax memiliki karakter yang kuat dan modern, sehingga setiap detail pada motor ini dapat menjadi bagian dari ekspresi pengendaranya,” ujar Octa.

Warna baru Candy Energy Orange hadir dengan perpaduan warna oranye dan hitam yang memberikan kesan ekspresif dan unik, sedangkan Pearl Shining Black menawarkan dominasi warna hitam yang memberikan karakter elegan dan timeless.

Kedua pilihan warna baru ini berpadu dengan warna krom di berbagai parts yang semakin memperkuat karakter Honda ST125 Dax sebagai sepeda motor ikonik dengan daya tarik tak tertandingi.

"Kami berharap pilihan warna baru ini dapat semakin melengkapi kesenangan berkendara dan gaya hidup para pecinta Honda Dax di Indonesia," tutur Octa.