Honda Stylo 160 Bersolek dengan 2 Warna Baru, Harga Mulai Rp 29 Jutaan
jpnn.com, JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) melakukan penyegaran pada skuter matik (skutik) Honda Stylo 160.
Skutik bergaya retro itu hadir dengan pilihan warna baru Glam Grey dan Royal Violet yang siap mencuri perhatian konsumen.
Pilihan warna baru itu menambah jajaran warna saat ini, yakni Royal Blue, Royal Brown, Royal Green.
Sementara warna baru lainnya, yakni Glam Grey melengkapi jajaran warna yang telah ada sebelumnya pada tipe CBS seperti Glam Black, Glam Beige dan Glam White.
Direktur Marketing AHM Octavianus Dwi mengatakan pilihan warna terbaru ini menjadi jawaban bagi konsumen yang ingin tampil beda dalam gaya berkendara.
“Kami harap warna terbaru pada New Honda Stylo 160 ini mampu menghadirkan sensasi premium fashionable, sehingga semakin membanggakan dan siap menjadi pusat perhatian,” ujar Octa dalam siaran persnya, Rabu (23/9).
Tidak ada perubahan signifikan terkait spesifikasi pada Honda Stylo 160.
Skutik berlogo sayap menggepak itu dilengkapi dengan full LED yang menghadirkan nuansa modern.
PT Astra Honda Motor (AHM) melakukan penyegaran pada skuter matik (skutik) Honda Stylo 160.
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