Honda Stylo 160 Makin Retro Berkat Warna Baru
jpnn.com, JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan warna terbaru pada skuter matik (skutik) Honda Stylo 160.
Warna tersebut semakin memperkuat karakter modern klasik dengan sentuhan retro yang siap menjadi pusat perhatian.
Adapun pilihan warna baru itu tersedia pada varian ABS. Selain itu, varian warna tipe ABS juga terdapat pilhan warna terbaru yaitu Royal Blue dan Royal Brown yang melengkapi pilihan warna yang telah tersedia sebelumnya, yaitu Royal Green.
Direktur Marketing AHM, Octavianus Dwi, mengatakan pilihan warna baru ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menjawab kebutuhan konsumen.
“Penambahan pilihan warna terbaru Honda Stylo 160 ini dapat menghadirkan pengalaman berkendara yang semakin elegan,” ujar Octa.
Secara tampilan, skutik warna terbaru itu dilengkapi dengan berbagai kombinasi eksklusif seperti penggunaan seat two-tone, step floor berwarna coklat gelap, emblem Stylo berwarna copper yang senada dengan pegangan belakang.
Tampilan semakin spesial dengan penyematan Garnish Side Body dan Headlight Cap berwarna black chrome.
Keseluruhan tampilan baru ini dipadukan dengan performa mesin terbaik di kelasnya sehingga menjadikan motor ini semakin layak menjadi sorotan di jalan raya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
