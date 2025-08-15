Honda Stylo 160 Tampil Modis dengan Warna Baru, Sebegini Harganya

jpnn.com, JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) kembali melakukan dengan pilihan warna baru pada skutik premium, yakni Honda Stylo 160.

Skutik bergaya retro itu kini hadir dalam dengan warna Royal Matte Blue.

Warna itu melengkapi warna pada tipe ABS yang sudah ada sebelumnya yakni Royal Green, Royal Matte Black dan Royal Matte White.

Direktur Marketing AHM, Octavianus Dwi mengatakan kehadiran warna baru pada Honda Stylo 160 merupakan upaya menjawab konsumen yang ingin tampil percaya diri dan bergaya dalam berkendara dengan sensasi kemewahan.



“Kami ingin terus bersama dengan konsumen dalam mengekspresikan gaya berkendara yang diminatinya. Kami berharap melalui perluasan pilihan baru dari Honda Stylo 160 dapat memberikan pengalaman semakin mewah di jalan,” ujar Octa dalam siaran persnya, Jumat (15/8).

Honda Stylo 160 dibekali mesin 160cc 4 katup enhanced Smart Program Plus (eSP+) berpendingin cairan yang menawarkan tenaga 11,3 kW/8.500 rpm dan torsi 13,8 Nm/7.000 rpm.

Tidak hanya miliki tampilan khas, penggemar skutik Honda Stylo 160 dapat merasakan performa optimal yang bertenaga dan responsif.

Secara keseluruhan tampilan, Honda Stylo 160 sangat kental dengan nuansa modern klasik serta berpenampilan retro yang membuat pengendara semakin percaya diri.



Teknologi pada bagian tata cahaya full LED menjadi salah satu fitur yang menghadirkan nuansa modern pada skutik premium fashionable ini.

Lampu sein yang didesain menyatu pada bodi depan dan lampung belakang pada buritan dengan LED membuat kesan premium pada skutik ini.



Honda Stylo 160 didukung dengan fitur-fitur penunjang bagi pengendara yang modis, seperti rak depan, tengah disertai dengan penutup.