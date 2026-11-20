jpnn.com, TANGERANG - PT Astra Honda Motor (AHM) melakukan penyegaran pada Super Cub C125 dengan warna baru di ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026.

Ada tiga warna baru yang diatawarkan pada motor tersebut, yaitu Premium Silver Metallic, Matte Axis Grey Metallic, dan Pearl Smoky Grey.

Motor bebek bergaya retro itu dibanderol dengan harga Rp81.000.000 OTR Jakarta.

Marketing Director PT Astra Honda Motor Octavianus Dwi mengatakan Honda Super Cub C125 memiliki daya tarik yang kuat karena mampu mempertahankan karakter desain legendarisnya sekaligus beradaptasi dengan kebutuhan konsumen masa kini.



“Atas penyegaran ini kami ingin mempertahankan identitas tersebut sekaligus menghadirkan pilihan warna yang semakin relevan. Kami berharap Honda Super Cub C125 dapat terus memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan sekaligus menjadi bagian dari ekspresi gaya hidup penggunanya,” ujar Octa.

Honda Super Cub C125 hadir dengan desain retro premium dan unsur keunikan yang kental di keseluruhan bodinya.

Sebagai pionir desain S-shape pada body, setiap part dari model ini memberikan kesan dan tampilan kualitas tinggi dengan keseimbangan sempurna antara lekukan halus di setiap elemen bodinya.

Garis pinggiran yang tegas di pelindung kaki, serta fender depan dan belakang mampu menghadirkan momen nostalgia baik bagi pengguna pria ataupun wanita.

Kesan premium timeless yang ikonik tetap di pertahankan pada model ini.