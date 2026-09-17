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Honda Super Cub Tokyo 80's Edition, 'Kalcer' Banget

Honda Super Cub Tokyo 80's Edition, 'Kalcer' Banget
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Honda Super Cub Tokyo 80's Edition. Foto: honda

jpnn.com - Bayangkan menyusuri jalanan Tokyo di era 1980-an dengan angin sepoi-sepoi dan lagu pop retro yang mengalun halus.

Atmosfer itulah yang coba dihidupkan kembali oleh Thai Honda lewat peluncuran Super Cub Tokyo 80's Edition.

Motor edisi terbatas ini hadir dengan balutan warna kuning-putih yang khas.

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Kombinasi pelek jari-jari, rak depan berlapis krom, serta windshield beraksen kecokelatan langsung menegaskan karakter vintage yang kuat begitu dilirik.

Tak cuma bodi dan leg shield yang dihiasi grafis retro, Honda bahkan memanjakan para pembeli beruntung dengan paket lengkap.

Setiap unitnya sudah dibekali jaket dan helm berdesain senada, lengkap dengan garis-garis khas era 80-an.

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Di balik tampilannya yang sarat nostalgia, dapur pacunya tetap mengandalkan mesin Super Cub 110 reguler.

Mesin 109 cc berteknologi injeksi PGM-FI dikenal irit dan tangguh untuk penggunaan harian, dipadukan dengan fitur pengereman Combined Braking System (CBS).

Honda baru saja memperkenalkan motor retro Super Cub edisi spesial Tokyo 80's Edition

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