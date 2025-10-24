Honda Terpeleset, Penjualan Mobil Rontok Hampir Setengah

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah geliat industri otomotif yang mulai kembali bernapas, kabar kurang sedap datang dari kubu Honda Prospect Motor (HPM).

Brand asal Jepang yang biasanya perkasa di jalanan tanah air itu justru sedang “kehilangan bensin” dalam hal penjualan.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), performa mobil Honda di pasar domestik benar-benar melambat pada September 2025.

Dari jalur wholesales—distribusi dari pabrik ke dealer—Honda hanya mampu mengirim 4.332 unit kendaraan.

Angka itu terjun bebas dibanding capaian 7.926 unit pada periode sama tahun lalu. Artinya, penurunan hampir 45 persen.

Situasi tak lebih baik di sisi retail sales atau penjualan langsung ke konsumen. Dari sebelumnya mencatat 7.609 unit, kini hanya tersisa 4.600 unit—turun sekitar 39,5 persen.

Honda juga harus ikhlas turun dari grid tiga besar merek terlaris di pasar otomotif Indonesia.

Total dari Januari hingga September 2025, distribusi mobil Honda hanya menyentuh 46.623 unit.