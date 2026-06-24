Honda Vario Evo 160 Tanpa Fitur RoadSync, AHM Beri Penjelasan

jpnn.com, JAKARTA - Meski hadir sebagai generasi terbaru dengan sejumlah pembaruan, Honda Vario Evo 160 ternyata masih belum dibekali fitur konektivitas pintar Honda RoadSync.

Keputusan itu cukup menarik perhatian. Pasalnya, teknologi yang memungkinkan pengendara menghubungkan smartphone ke motor melalui Bluetooth tersebut sudah lebih dahulu hadir di Honda PCX 160 dan ADV.

PT. Astra Honda Motor (AHM) pun mengungkap alasan di balik absennya fitur tersebut pada Vario Evo 160.

Menurut Marketing Director AHM Naoki Kajino, perusahaan masih melihat kebutuhan pengguna Vario yang berbeda dibanding konsumen skutik premium Honda lainnya.

“Untuk saat ini RoadSync baru diaplikasikan di model PCX dan ADV, sementara Vario Evo 160 tidak ada,” ujar Naoki Kajino di Cikarang, Rabu (24/6).

Dia menjelaskan berdasarkan pengamatan AHM, mayoritas pengguna Honda Vario belum menjadikan fitur konektivitas sebagai kebutuhan utama saat berkendara.

“Dari kebiasaan pengguna Honda Vario series, mereka belum membutuhkan itu,” katanya.

Meski demikian, AHM tidak menutup kemungkinan menghadirkan teknologi tersebut pada masa mendatang.