Honda Vario Street 125 MY2026: Lebih Berani dan Fungsional

jpnn.com - Honda Vario Street 125 MY2026 mulai mencuri perhatian di pasar Asia Tenggara setelah diperkenalkan di Malaysia.

Skutik 125 cc itu—yang juga dikenal sebagai Honda Click di Thailand—hadir dengan pendekatan desain lebih berani.

Target pasarnya ialah pengguna muda yang ingin tampil beda di jalan.

Ubahan paling mencolok terlihat dari desain bodi yang kini lebih agresif dan berkarakter.

Garis-garis tegas serta detail yang diperkuat membuatnya tak lagi sekadar skuter harian, melainkan punya aura sporty yang kental.

Kesan “street style” terasa kuat, seolah ingin menggeser citra skutik komuter menjadi lebih ekspresif.

Meski tampil lebih sangar, sisi praktis tetap dipertahankan.

Tinggi jok sekitar 769 mm dan kapasitas bagasi 18 liter di bawah jok juga cukup fungsional untuk kebutuhan sehari-hari.