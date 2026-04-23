Honest Card Hadirkan Fitur Baru, Bayar QRIS Pakai Limit Kartu Kredit

jpnn.com, JAKARTA - Honest Card memperkenalkan cara baru dalam memanfaatkan kartu kredit untuk kebutuhan sehari-hari, melalui peluncuran fitur pembayaran QRIS MPM (Merchant Presented Mode).

Melalui terobosan ini, para pemegang kartu kini dapat melakukan transaksi QRIS MPM di berbagai gerai seluruh Indonesia dengan memanfaatkan limit dari Kartu Kredit Honest.

Co-Founder Honest dan President Commissioner PT Honest Financial Technologies, Will Ongkowidjaja menjelaskan peluncuran fitur ini untuk menjawab kebutuhan harian masyarakat yang kini menempatkan QRIS sebagai instrumen pembayaran utama.

Will menyebut instrumen kartu kredit masih sering dianggap hanya relevan untuk transaksi dalam jumlah besar atau digunakan pada momen-momen tertentu saja.

Dengan melakukan integrasi bersama QRIS MPM, dia menawarkan sudut pandang baru dengan membawa fungsi kartu kredit ke dalam berbagai transaksi rutin, mulai dari warung makan pinggir jalan hingga keperluan perjalanan ke luar negeri.

“QRIS adalah cara masyarakat Indonesia membayar setiap hari. Dengan Honest QRIS MPM, kami membawa kartu kredit masuk ke kebiasaan tersebut. Pengguna tetap scan QRIS yang sama, tetapi sumber dananya berasal dari limit kartu kredit, bukan saldo tabungan,” kata Will Ongkowidjaja di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Mengoptimalkan jaringan luas yang mencakup lebih dari 43,06 juta merchant QRIS di Indonesia, limit kartu kredit Honest kini dapat diakses lebih banyak titik pembayaran, mulai dari mal besar hingga pelaku UMKM di pelosok negeri.

Selain memperluas jangkauan penerimaan pembayaran, fitur QRIS MPM ini juga dirancang untuk memberikan nilai lebih bagi para pengguna dalam mengelola keuangan mereka.