Hong Kong Open 2019: Meski Sempat Mimisan, Ginting Tembus Perempat Final

jpnn.com, HONG KONG - Indonesia mengirim dua tunggal putra ke perempat final Hong Kong Open 2019. Ada Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting.

Ginting ke babak perempat final setelah menundukkan Jan O Jorgensen (Denmark) dengan skor 20-22, 21-19, 21-14 di Hong Kong Coliseum, Kamis (14/11) malam.

Dalam pertandingan panjang berdurasi 66 menit, Ginting sempat meminta pertolongan dokter pertandingan karena ia mengalami mimisan pada kedudukan 18-17 di gim kedua.

"Kalau mimisan saat bertanding sudah beberapa kali, mengganggu ke kondisi sih enggak, paling cuma ke pernapasan saja sedikit," ujar Ginting seperti dikutip dari Badminton Indonesia.

"Di gim pertama seharusnya bisa menang, tetapi saya kurang mengantisipasi pukulan-pukulan lawan yang kadang sulit diduga. Namun, saya tetap berusaha untuk memaksakan dimainkan gim ketiga karena secara fisik, saya lebih muda jadi lebih kuat dari lawan. Saya bermain lebih fokus dan lebih tahan di gim penentuan.

Di babak perempat final, Ginting sudah ditunggu unggulan kedua, Chou Tien Chen dari Taiwan. "Sekarang saya mau fokus dulu ke recovery setelah pertandingan panjang hari ini. Untuk persiapan besok, saya akan pelajari lagi permainan lawan lewat video pertandingan," ujarnya. (bi/jpnn)

Perempat final tunggal putra Hong Kong Open 2019:

1. Kidambi Srikanth (India/peringkat 13 BWF) vs Chen Long (Tiongkok/4)

2. Lee Cheuk Yiu (Hong Kong/27) vs Viktor Axelsen (Denmark/5)

3. Jonatan Christie (Indonesia/6) vs Anders Antonsen (Denmark/3)

4. Anthony Sinisuka Ginting (Indonesia/8)

Semifinal: 1 vs 2, 3 vs 4