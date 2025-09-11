Hong Kong Open 2025: Wakil Indonesia Berguguran, Sisakan 3 Wakil di Perempat Final
jpnn.com - Indonesia hanya mampu menempatkan tiga wakil di perempat final turnamen Hong Kong Open 2025.
Tiga wakil tersisa yaitu Alwi Farhan (tunggal putra), Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahan (ganda putra), serta Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil (ganda campuran).
Alwi di luar dugaan membuat kejutan setelah mengatasi tunggal putra China Weng Hong Yang lewat pertarungan ketat 22-20, 12-21, 21-11 di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Kamis (11/9/2025).
Hasil ini membuat pemain binaan PB Exist itu akan jumpa pebulu tangkis Taiwan Chou Tien Chen di delapan besar.
Dari sektor ganda putra, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani mampu mengalahkan pasangan Jepang Takuro Hoki/Yugo Kobayashi dengan skor 20-22, 21-18, 21-17.
Namun, kegemilangan Sabar/Reza tidak diikuti oleh Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana yang harus bertekuk lutut melawan ganda putra China Liang Wei Keng/Wang Chang dengan skor 12-21, 22-20.
Dari sektor ganda campuran, Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil juga membuat kejutan dengan mengalahkan pasangan Thailand Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran 21-17, 18-21, 21-13.
Sementara itu, hasil minor diraih Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu.
Pebulu tangkis Indonesia berguguran di 16 besar Hong Kong Open 2025 dengan hanya menempatkan tiga wakil di perempat final, Jumat (12/9)
