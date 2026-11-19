jpnn.com - Perjuangan wakil Indonesia di Hong Kong Open 2026 masih berlanjut.

Sebanyak lima delegasi Merah Putih berhasil mengamankan tempat di perempat final setelah melewati persaingan pada babak 16 besar.

Dari tujuh wakil yang tampil di perempat final, hanya satu yang gagal melangkah lebih jauh.

Ubed dan Putri KW Terus Melaju

Tunggal putra Indonesia Moh Zaki Ubaidillah berhasil menjaga kans tampil merebut gelar juara.

Pemain yang akrab disapa Ubed itu melaju setelah Ng Ka Long Angus tidak mampu menyelesaikan pertandingan saat tertinggal 10-21, 4-13.

Pada perempat final, Ubed akan berhadapan dengan wakil Prancis Toma Junior Popov.

Sementara itu, Putri Kusuma Wardani juga berhasil menjaga peluang Indonesia di tunggal putri. Pemain berusia 22 tahun itu mengalahkan Tonrug Saeheng dari Thailand dengan skor 21-15, 21-9.

Selanjutnya, ujian lebih berat sudah menanti Putri KW karena harus menghadapi unggulan pertama asal China, Wang Zhi Yi.