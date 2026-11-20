jpnn.com - Tren negatif Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri berlanjut di Hong Kong Open 2026.

Ganda putra ranking dua dunia itu tersingkir pada babak kedua setelah kalah dari wakil Denmark, Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard.

Fajar/Fikri menyerah dalam pertandingan tiga gim dengan skor 13-21, 21-16, 17-21 di Kai Tak Arena, Kamis (19/11/2026).

Hasil tersebut membuat mereka kembali gagal mencapai perempat final dalam tiga turnamen terakhir.

Performa Menurun setelah Juara Denmark Open

Fajar/Fikri sebenarnya sempat meraih hasil gemilang dengan menjuarai Denmark Open 2026 pada Oktober lalu.

Namun, keberhasilan tersebut belum diikuti penampilan konsisten. Mereka justru tersingkir pada babak pertama French Open dan Kumamoto Masters 2026 sebelum terhenti di 16 besar Hong Kong Open.

Salah satu faktor yang memengaruhi penampilan mereka ialah kondisi fisik Fajar. Dia mengaku belum sepenuhnya pulih dari gangguan kesehatan yang dialaminya pada pertandingan sebelumnya.

"Kondisi saya sudah lebih baik sebenarnya dibandingkan dua hari lalu, tetapi belum 100%. Tadi sudah mencoba tapi hasilnya belum maksimal, dari segi touch-nya juga belum balik, belum bagus," ucapnya.