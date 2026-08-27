Hongqi E-HS9, SUV Listrik yang Hadirkan Sentuhan Mewah Khas Timur

jpnn.com, JAKARTA - Produsen mobil asal Tiongkok, Hongqi resmi melebarkan sayap bisnisnya di pasar otomotif tanah air dengan menggandeng Indomobil Group.

Sebagai langkah pertama, Hongqi membawa model pertama E-HS9, flagship full-size electric SUV yang menghadirkan interpretasi modern dari estetika Timur melalui karakter visual yang kuat dan berwibawa.

SUV mewah itu membawa bahasa desain signature noble design, yang mengambil inspirasi dari estetika Timur dan menerjemahkannya melalui pendekatan kontemporer.

Director of Indomobil Group, Andrew Nasuri mengatakan desain E-HS9 menerjemahkan warisan yang menjadi bagian dari identitasnya selama puluhan tahun ke dalam sebuah bentuk yang modern dan relevan.

Dari proporsi, garis desain hingga detail khasnya, setiap elemen memiliki peran dalam membangun karakter E-HS9 yang kuat dan berwibawa.

"Bahasa visual ini menjadi cara Hongqi membawa nilai-nilai yang telah membentuknya sejak awal ke dalam era elektrifikasi, sekaligus memperkenalkan interpretasi baru terhadap luxury melalui sebuah flagship SUV di Indonesia,” ungkap Andrew dalam siaran persnya, Rabu (26/8).

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Hongqi mempertahankan karakter yang dibangun selama lebih dari enam dekade, sekaligus terus berkembang mengikuti kebutuhan mobilitas masa kini.

Salah satu elemen yang paling terlihat adalah proporsi Taihe, yang menekankan harmoni dan keseimbangan.