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Hongqi G9: SUV Bongsor Bisa Digeber 1.300 Km

Hongqi G9: SUV Bongsor Bisa Digeber 1.300 Km
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Hongqi G9. Foto: hongqi

jpnn.com - Hongqi kembali menunjukkan ambisinya di segmen kendaraan premium melalui peluncuran SUV flagship terbaru, Hongqi G9.

SUV berukuran besar, teknologi elektrifikasi, serta pilihan sistem penggerak untuk menjawab kebutuhan konsumen berbeda.

Dari sisi tampilan, Hongqi G9 mengusung desain SUV mewah dengan postur bongsor.

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Dimensinya mencapai panjang 5.377 mm, lebar 2.050 mm, dan tinggi 1.897 mm, dengan jarak sumbu roda 3.160 mm.

Ukuran tersebut menghadirkan kabin lapang yang mampu mengakomodasi lima hingga enam penumpang.

Kenyamanan menjadi salah satu nilai jual utama SUV tersebut.

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Hongqi, bahkan menyediakan opsi suspensi udara dan fitur towing hook untuk menambah fleksibilitas penggunaan.

Pada sektor elektrifikasi, Hongqi G9 tersedia dalam dua pilihan.

Hongqi kembali menunjukkan ambisinya di segmen kendaraan premium melalui peluncuran SUV flagship terbaru, Hongqi G9.

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