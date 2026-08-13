Hongqi Resmi Berbisnis di Pasar Otomotif Indonesia, E-HS9 Sebagai Pembuka

jpnn.com, JAKARTA - Nama Hongqi akhirnya resmi masuk ke pasar otomotif Indonesia. Merek asal China yang telah berkiprah sejak 1958 itu menggandeng Indomobil Group untuk membuka babak baru di tanah air.

Bukan sekadar membawa merek baru, Hongqi datang dengan modal sejarah sebagai salah satu simbol industri otomotif China.

Selama lebih dari enam dekade, Hongqi dikenal sebagai kendaraan yang digunakan dalam berbagai agenda kenegaraan China.

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Seiring waktu, merek ini berkembang menjadi pemain global dan kini telah memiliki lebih dari 2,3 juta pelanggan di berbagai negara.

“Hongqi terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Dari perjalanan awal kami hingga generasi kendaraan cerdas dan listrik saat ini, kami terus merangkul inovasi, desain, dan teknologi dengan tetap menjaga nilai-nilai tradisi,” kata General Manager China FAW Group Import & Export Co., Ltd, Xiao Xiao.

Indonesia kini menjadi bagian dari ekspansi tersebut. Hongqi melihat pasar Tanah Air memiliki konsumen yang semakin terbuka terhadap teknologi dan inovasi.

Masuk ke pasar Indonesia, Hongqi memilih Indomobil Group sebagai mitra.

Kolaborasi itu sekaligus menjadi pijakan untuk membangun jaringan penjualan dan layanan purnajual di tanah air.