menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Hongqi Resmi Berbisnis di Pasar Otomotif Indonesia, E-HS9 Sebagai Pembuka

Hongqi Resmi Berbisnis di Pasar Otomotif Indonesia, E-HS9 Sebagai Pembuka

Hongqi Resmi Berbisnis di Pasar Otomotif Indonesia, E-HS9 Sebagai Pembuka
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Peresmian Kemitraan strategis antara Hongqi dengan Indomobil Group. Foto: indomobil

jpnn.com, JAKARTA - Nama Hongqi akhirnya resmi masuk ke pasar otomotif Indonesia. Merek asal China yang telah berkiprah sejak 1958 itu menggandeng Indomobil Group untuk membuka babak baru di tanah air.

Bukan sekadar membawa merek baru, Hongqi datang dengan modal sejarah sebagai salah satu simbol industri otomotif China.

Selama lebih dari enam dekade, Hongqi dikenal sebagai kendaraan yang digunakan dalam berbagai agenda kenegaraan China.

Baca Juga:

Seiring waktu, merek ini berkembang menjadi pemain global dan kini telah memiliki lebih dari 2,3 juta pelanggan di berbagai negara.

“Hongqi terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Dari perjalanan awal kami hingga generasi kendaraan cerdas dan listrik saat ini, kami terus merangkul inovasi, desain, dan teknologi dengan tetap menjaga nilai-nilai tradisi,” kata General Manager China FAW Group Import & Export Co., Ltd, Xiao Xiao.

Indonesia kini menjadi bagian dari ekspansi tersebut. Hongqi melihat pasar Tanah Air memiliki konsumen yang semakin terbuka terhadap teknologi dan inovasi.

Baca Juga:

Masuk ke pasar Indonesia, Hongqi memilih Indomobil Group sebagai mitra.

Kolaborasi itu sekaligus menjadi pijakan untuk membangun jaringan penjualan dan layanan purnajual di tanah air.

Nama Hongqi akhirnya resmi masuk ke pasar otomotif Indonesia. Merek asal China yang telah berkiprah sejak 1958 itu menggandeng Indomobil Group.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI