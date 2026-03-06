HONNE dan NIKI Wujudkan Kolaborasi Lewat Location Unknown

jpnn.com, INGGRIS - Duo pop alternatif asal Inggris, HONNE berkolaborasi dengan penyanyi asal Indonesia, NIKI untuk merilis versi baru dari lagu ikonik, Location Unknown.

Peluncuran lagu tersebut masih dalam rangka perayaan satu dekade perjalanan musik HONNE.

Lagu favorit para penggemar HONNE itu pertama kali dirilis pada 2018, dan versi kali ini menghadirkan nuansa baru tanpa menghilangkan kedalaman emosional yang telah menyentuh pendengar di seluruh dunia.

HONNE mengungkapkan Location Unknown selalu memiliki tempat khusus di hati, apalagi saat menulis lagu itu ada sesuatu yang terasa lebih besar daripada diri sendiri.

"Kami tidak tahu apa artinya saat itu, tapi selama bertahun-tahun kami melihat lagu ini menembus ruang di luar studio dan masuk ke kehidupan banyak orang di seluruh dunia. Melihat bagaimana lagu ini menjadi soundtrack untuk berbagai bab dalam hidup para pendengar terasa surreal," ungkap HONNE.

"Untuk kembali menengoknya sepuluh tahun kemudian bersama NIKI terasa sangat ‘full-circle’. Dia sudah menjadi teman dan kolaborator lama bagi kami, dan mengetahui lagu ini juga berarti banyak baginya membuat versi ini semakin spesial. Ini terasa seperti merayakan bukan hanya lagunya, tapi juga perjalanan yang telah membawa kita semua sampai di sini," lanjutnya.

Mengenai kolaborasi dengan HONNE, NIKI juga mengungkapkan perasaan yang luar biasa.

Dia mengaku sangat senang bisa menjadi bagian dari perayaan 10 tahun HONNE.