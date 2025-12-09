Honor Berkomitmen Akan Hadirkan Lebih Banyak Perangkat Berbasis AI di RI
jpnn.com, JAKARTA - Honor akan memberikan gebrakan baru di industri smartphone seusai mereka comeback di pasar Indonesia.
Satu hal yang terlihat jelas sejak kehadirannya di tanah air, Honor langsung meluncurkan produk anyar yang dibekali teknolohgi mutakhir.
Kehadiran produk itu menandai awal dari komitmen jangka panjang untuk melayani pasar Indonesia.
Honor tidak hanya kembali dengan produk smartphone biasa. Pada MWC 2025, perusahaan mengumumkan evolusi dirinya dari sekadar pembuat smartphone menjadi perusahaan ekosistem AI yang menghubungkan smartphone, tablet, wearable, hingga solusi interkonektivitas.
"Ini adalah perubahan fundamental dalam strategi bisnis," kata Justin Li, President of Honor South Pacific dalam siaran persnya, Senin (8/12).
Dia menjelaskan Honor akan terus menghadirkan berbagai perangkat berbasis AI yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Menurut dia, fitur AI yang dikembangkan bukan hanya canggih, tetapi mudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari pengguna.
Dia menjelaskan beberapa fitur unggulan yang sudah tersedia bagi pengguna Indonesia antara lain Magic Portal, AI Eraser 2.0, AI Cutout dan AI Outpainting, hingga AI Translate.
Honor akan terus menghadirkan berbagai perangkat berbasis AI yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Piaggio Liberty S 2025 Hadir dengan Warna yang Menggoda, Ada Fitur Konektivitas
- BYD Gandeng Honor Bikin Ekosistem Pintar Antara Mobil Listrik dengan Smartphone
- Blibli XPO 2025: Nikmati Promo Spesial & Gratis Perlindungan Lengkap di Summarecon Mal Serpong
- Ekspansi di Tujuh Negara, Blue Origin Group Padukan Konsep Ritel & Hiburan Keluarga
- Adu Spesifikasi Infinix GT 30 Pro Vs ROG Phone 8: Mana yang Paling Unggul?
- Smartphone Ini Tak Hanya Memberikan Fitur Canggih, Tetapi