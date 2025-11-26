Honor Guru Honorer Non-ASN Naik, yang Belum Dapat TPG Kebagian Tamsil

jpnn.com - MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyambut baik kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian kepada nasib guru, khususnya terkait kenaikan tunjangan honorer dan penyediaan beasiswa pendidikan.

Berdasarkan arahan Menteri Pendidikan yang dilansir Antara, terdapat skema kenaikan insentif honor bagi guru honorer non-aparatur sipil negara (ASN).

Kenaikan tersebut direncanakan berlaku efektif pada 2026.

Besaran honor yang sebelumnya Rp 300 ribu akan meningkat menjadi Rp 400 ribu.

Selain insentif finansial, peningkatan kapasitas tenaga pendidik juga menjadi prioritas melalui alokasi 15.200 kuota beasiswa bagi guru.

Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan Iqbal Nadjamuddin menjelaskan, selain honor Rp 300 ribu yang ditransfer langsung ke rekening guru dari Kementerian, juga bantuan Rp 2 juta itu terkait dengan beasiswa untuk guru yang memang tingkat pendidikannya masih D-4.

Iqbal menambahkan, program beasiswa ini ditujukan untuk membantu guru memenuhi kualifikasi akademik minimal sarjana (S-1).

Selain itu, terdapat kebijakan tambahan penghasilan (tamsil) sebesar Rp 100 ribu bagi guru yang belum menerima tunjangan profesi guru (TPG).