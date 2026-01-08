Honor Magic 8 Air Akan Dirilis Akhir Bulan Ini, Bobot Lebih Ringan Dari Galaxy S25 Edge

jpnn.com, TIONGKOK - Honor mengumumkan akan meluncurkan Magic 8 Air kepada publik di China pada akhir Januari 2026 ini.

Kehadiran ponsel premium tersebut terungkap melalui unggahan Presiden Honor di platform Weibo.

Dia menyebut Magic 8 Air akan menggabungkan karakteristik varian “Pro” dan “Air”.

Hal itu diperkirakan merujuk pada kombinasi performa tinggi dan desain tipis ringan, termasuk kemungkinan penggunaan kamera kelas flagship serta kapasitas baterai yang lebih besar dibandingkan iPhone Air dan Samsung Galaxy S25 Edge.

Dilansir dari GSM Arena pada Rabu, bocoran visual berupa render skematik yang dibagikan pembocor teknologi UniverseIce memperlihatkan bagian belakang Magic 8 Air berbahan aluminium dengan tekstur brushed serta modul kamera berbentuk visor menyerupai desain seri Google Pixel.

Namun, desain tersebut masih bersifat ilustratif dan dapat berubah pada versi final produk.

Magic 8 Air disebut memiliki ketebalan sekitar 6,3 milimeter, sedikit lebih tebal dibandingkan iPhone Air yang memiliki 5,6 milimeter dan Samsung Galaxy S25 Edge dengan tebal 5,8 milimeter.

Meski demikian, Magic 8 Air diklaim lebih ringan dengan bobot sekitar 158 gram, dibandingkan iPhone Air (165 gram) dan Galaxy S25 Edge (163 gram).