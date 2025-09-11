menu
Honorer di Serang Urus SKCK untuk Pemberkasan PPPK Paruh Waktu, Rela Menunggu Berjam-jam

Ratusan tenaga honorer di Kota Serang, Provinsi Banten, memadati loket pelayanan SKCK di Polresta Serang Kota, Banten, Kamis (11/9/2025). (ANTARA/Desi Purnama Sari)

jpnn.com - SERANG - Ratusan honorer di Kota Serang, Banten, mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polresta Serang Kota.

SKCK itu diperlukan guna memenuhi syarat pemberkasan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu.

Dari pantauan di lokasi pada Kamis (11/9), antrean panjang sudah terlihat sejak pagi hari. P

ara honorer rela menunggu berjam-jam demi mendapatkan dokumen yang menjadi syarat wajib tersebut.

Salah satu guru honorer, Ina, mengatakan telah mengantre di Polresta Serang Kota sejak pukul 08.00 WIB.

Namun, hingga pukul 14.00 WIB, prosesnya belum juga selesai karena banyaknya pemohon.

"Lumayan prosesnya lama juga, karena memang staf di dalam terbatas," katanya.

Ina menjelaskan bahwa sebelum datang ke Polresta, telah mendaftar secara daring melalui situs web resmi Polri untuk mendapatkan kode batang (barcode) yang berisi datanya, sehingga mempermudah proses verifikasi di loket.

Ratusan honorer di Kota Serang, Banten, ramai-ramai urus SKCK. Mereka rela menunggu berjam-jam.

