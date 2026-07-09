Honorer K2 Mulai Mengabdi 2015 ke Bawah Masuk Daftar CASN 2026

jpnn.com - JAYAWIJAYA – Sebanyak 224 guru honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya, Papua Pegunungan, masuk kategori dua (K2) yang berpeluang diangkat menjadi Calon Aparatur Sipil Negara atau CASN 2026.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya Kaleb Asso di Wamena, Rabu menyebutkan, memang hanya 224 yang masuk honorer K2 karena ada syarat masa pengabdian.

“Kami ingin menyampaikan dari kuota pegawai honorer K2 Kabupaten Jayawijaya, 224 atau lebih sedikit itu milik formasi guru mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK,” katanya.

Menurut dia, penetapan 224 formasi dari honorer K2 Kabupaten Jayawijaya itu tidak berdasar kebijakan formasi khusus untuk Orang Asli Papua (OAP), tetapi digabung.

“Dalam pengangkatan tenaga guru honorer K2 tidak ada namanya formasi khusus OAP, tetapi digabung sesuai masa kerja yang telah ditentukan,” ujarnya.

Dia menjelaskan masa kerja yang menjadi prioritas dalam pengangkatan guru honorer K2 mulai dari 2015, 2014, dan 2013 ke bawah.

“Guru yang dapat direkomendasikan masuk dalam formasi CASN K2 adalah mereka yang telah mengabdi menjadi tenaga guru 2015, 2014, 2013 ke bawah. Jadi batasnya adalah tahun 2015, sementara tahun 2016 ke atas belum kami rekomendasikan,” katanya.

Dia menambahkan untuk guru honorer di atas 2016 bisa mengikuti tahapan seleksi CASN jalur lainnya atau umum.