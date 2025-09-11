Honorer Mengantre SKCK, Server Down, Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Mepet

jpnn.com, JAKARTA - Honorer mengantre pengurusan SKCK panjang banget. Padahal, pengisian DRH PPPK paruh waktu tinggal 3 hari kerja terakhir 15 September.

Di Depok, banyak honorer kelimpungan karena tidak bisa mengakses SKCK online. Server down, karena terlalu banyak yang mengakses, sedangkan pengurusan SKCK online hanya di hari kerja Senin - Jumat.

Begitu juga di kabupaten Kerinci. Banyak yang ketar-ketir karena pengurusan SKCK tinggal sehari lagi.

'Kawan-kawan honorer kesulitan urus SKCK. Harus online, jadinya server eror, sedangkan terakhir besok. Senin unggah berkas," kata Rizal, pengurus Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi kabupaten Kerinci kepada JPNN, Kamis (11/9).

Dia meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperpanjang pengisian DRH PPPK paruh waktunya.

Giono, pengurus Forum Honorer K2 TTA Provinsi Sumatera Utara (Sumut) juga meminta hal sama.

Di Sumut, sampai sore ini belum diumumkan penetapan formasi PPPK paruh waktu, sehingga perlu ada perpanjangan waktu pengisian DRH.

"Kalau enggak diperpanjang, bagaimana nasib kami sampai sekarang belum tahu kapan pemberkasannya," ucap Giono.