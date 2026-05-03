Honorer Non-Database Minta Memo Presiden Pengangkatan PPPK Direspons Istana
jpnn.com, JAKARTA - Honorer non-database belum terakomodasi dalam pengangkatan PPPK 2024 maupun PPPK paruh waktu (P3K PW) meminta memo presiden.
Permintaan tersebut disampaikan Aliansi Non-ASN Non-Database Indonesia (ANANDA) saat beraudiensi dengan pejabat Kantor Staf Presiden (KSP) di Istana Negara baru-baru ini.
Ketua ANANDA Ikhsan Heriyanto mengatakan audiensi dengan KSP merupakan bagian dari upaya untuk mendapatkan regulasi menyelamatkan nasih honorer non-database yang tercecer.
"Kami yang tercecer ingin mendapatkan regulasi dari pemerintah. Tidak semua honorer non-database itu pekerja baru. Banyak yang sudah lama bekerja, tetapi tidak dimasukkan dalam database BKN atau Badan Kepegawaian Negara," terang Ikhsan Heriyanto kepada JPNN, Minggu (3/5).
Dia mengungkapkan, dalam pertemuan dengan pejabat KSP, aspirasi honorer non-database BKN telah disampaikan.
Salah satunya permintaan pendataan ulang bagi non-ASN yang belum mengikuti PPPK 2024 karena masih yang belum bisa ikut seleksi.
"Banyak honorer atau non-ASN baik yang masuk database BKN atau belum terdaftar, tetapi mereka real bekerja di instansi pemerintah lebih dari 2 tahun, tidak bisa ikut seleksi PPPK 2024," kata Ikhsan.
Kondisi tersebut, ujarnya, sangat merugikan honorer. Mereka tidak bisa ikut berkompetisi karena terkendala sistem dan persyaratan.
Honorer non-database minta memo Presiden Prabowo untuk pengangkatan PPPK, direspons Istana
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 5 Berita Terpopuler: 3 Isu Penting Masalah PPPK yang Muncul, Bikin Gaduh, Prabowo Terbitkan Perpres Nomor 27 Tahun 2026
- Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Rp2 Juta, Akan Naik secara Berkala
- Guru PPPK Paruh Waktu Mendapat Tambahan Penghasilan
- Hardiknas 2026, Gubernur Iqbal Tambahkan Insentif Bagi 1.759 Guru PPPK Paruh Waktu
- 3 Isu Penting menurut Senator, Salah Satunya Masalah PPPK
- Nasib PPPK dan P3K PW Dibahas pada Malam Hari, Hasilnya Begini