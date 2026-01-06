Honorer Nondatabase tak Lulus PPPK Paruh Waktu Bakal Diberi Pelatihan

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Tenaga honorer nondatabase atau tidak lulus menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu 2025 di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, bakal diberikan pelatihan.

Pemkab Lombok Tengah telah menyiapkan pelatihan bagi honorer nondatabase atau tak lulus jadi PPPK paruh waktu 2025 itu di Balai Latihan Kerja (BLK) Praya.

"Solusi bagi mereka yang tidak lulus menjadi PPPK paruh waktu atau nondatabase bisa mengikuti pelatihan di BLK Praya," kata Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya di Lombok Tengah, Selasa (6/1).

Adapun pendaftaran pelatihan kerja di BLK Praya itu dibuka mulai 6 Januari 2026.

Sebanyak 13 jenis pelatihan telah disiapkan bagi para eks tenaga honorer yang tidak diperpanjang masa kerjanya di 2026 oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Jenis pelatihan yang bisa diikuti mulai dari barista, las, menjahit, servis motor, teknisi HP, tenaga terapis spa, perawatan refleksi, dan satpam serta keahlian lainnya.

"Pelatihan ini gratis bagi siapa saja yang ikut. Mereka bisa mengikuti pelatihan sesuai dengan kemampuannya," katanya.

Kebijakan tersebut diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), yang di dalamnya melarang rekrutmen.