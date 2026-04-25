Hope Intercultural School PIK2 Ajak Orang Tua Mengenal Sekolah Lebih Dekat

jpnn.com, JAKARTA - Kegiatan Discovery Day di Hope Intercultural School (HIS) PIK2 menjadi kesempatan bagi para orang tua untuk mengenal lebih dekat kondisi sekolah dengan standar global ini.

Selain lingkungan belajar, kurikulum, dan fasilitasnya, juga nilai-nilai pendidikan yang menjadi fondasi sekolah.

"Sebagai bagian dari jaringan pendidikan Kristen yang telah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di Indonesia, kami menghadirkan standar pendidikan global yang teruji," kata School System Coordinator Hope Intercultural School, Recky Rendy, Sabtu (25/4).

Dia mengatakan, HIS (Pelita Harapan Group) juga dikenal sebagai sekolah Kristen berbasis International Baccalaureate pertama di kawasan PIK2, dengan pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan kurikulum International Baccalaureate (IB), pembentukan karakter, kepemimpinan, dan iman Kristen.

Implementasi International Baccalaureate di HIS menekankan inquiry-based learning, deep conceptual understanding, serta pembentukan lifelong learners.

Melalui pendekatan ini, pembelajaran dirancang untuk mengembangkan keseimbangan antara academic excellence, Christ-centered character, dan global competence.

"Dengan demikian, siswa tidak hanya didorong untuk unggul secara intelektual, tetapi juga bertumbuh dengan karakter yang kuat, hati yang benar, serta visi hidup yang bermakna," ujarnya.

Hope Intercultural School PIK2 menyediakan jenjang pendidikan lengkap mulai dari Kindergarten, Primary, Middle School hingga High School.