menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Kalsel » Horas Banjarbaru! Konser Musik Batak Modern, Ajak Generasi Muda Cinta Lagu Lokal

Horas Banjarbaru! Konser Musik Batak Modern, Ajak Generasi Muda Cinta Lagu Lokal

Horas Banjarbaru! Konser Musik Batak Modern, Ajak Generasi Muda Cinta Lagu Lokal
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Konser musik bertajuk Horas Banjarbaru! Sada Nada, Sada Hita digelar pada 2 Mei 2026 di GOR Babussalam, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Foto: dok Media Gantara

jpnn.com, BANJARBARU - Pertunjukan musik bertajuk Horas Banjarbaru! Sada Nada, Sada Hita digelar pada 2 Mei 2026 di GOR Babussalam, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Konser ini menghadirkan kekuatan musik Batak dalam kemasan modern yang kini banyak digandrungi masyarakat,

Konser musik yang diselenggarakan Media Gantara Organizer ini mengusung tema “Sada Nada, Sada Hita”, yang berarti “Satu Nada, Satu Rasa”.

Baca Juga:

Filosofi tersebut mencerminkan semangat kebersamaan, solidaritas, dan persatuan lintas budaya dalam kehidupan yang harmonis.

Sejumlah musisi berdarah Batak ternama akan turut memeriahkan konser tersebut, di antaranya Osen Hutasoit, Alex Hutajulu, dan Junan Sihotang, grup musik Maxima. Konser ini akan pandu oleh komedian, influencer, sekaligus aktor Jenda Munthe.  

Konser musik ini diinisiasi oleh sosok pengusaha muda berdarah Batak, Tigana Marbun yang lahir dan dibesarkan di tanah Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Baca Juga:

Menurut Tigana, selama ini belum pernah ada konser musik Batak di Banjarbaru meski, banyak warga asal Sumatera Utara tinggal dan menetap di tanah Borneo tersebut.

“Melalui konser ini kami ingin mempererat persatuan dan kebersamaan komunitas Batak kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Kami berharap bisa ?meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap musik dan budaya daerah Indonesia, termasuk lagu-lagu Batak,” ujar Tigana di lokasi konser, Banjarbaru.

Konser Horas Banjarbaru diselenggarakan Media Gantara Organizer ini mengusung tema Sada Nada, Sada Hita, yang berarti Satu Nada, Satu Rasa

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI