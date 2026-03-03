Hore! 850 Ribu Pengemudi Ojol Bakal Terima Bonus Hari Raya Tahun Ini

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan sebanyak 850 ribu mitra pengemudi ojek online bakal mendapatkan Bonus Hari Raya pada tahun ini.

Menurut dia, pemberian Bonus Hari Raya itu dilakukan setelah adanya komunikasi intensif dengan para aplikator, yakni Gojek, Grab, Maxim, hingga InDrive.

“Jumlah yang diberikan, ini BHR 2026 bisa mencakup kepada sekitar 850.000 mitra penerima atau pengemudi dengan nilai total Rp 220 miliar,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers mengenai THR, pada Selasa (3/3).

Baca Juga: Pengemudi Ojol Puji Layanan SPBU Pertamina yang Makin Nyaman

Airlangga menuturkan bahwa besaran anggaran untuk BHR yang digelontorkan lebih besar dua kali lipat dibandingkan tahun lalu.

Pada tahun lalu, anggaran untuk BHR sebesar Rp 105 hingga 110 miliar, tetapi tahun ini mencapai Rp 220 miliar.

Dia memerinci dari aplikator GoTo dan Grab menyediakan sebesar Rp 100 sampai 110 miliar dengan jumlah pembagian Rp 400.000 kepada masing-masing pengemudi.

“Maxim juga memberikan kepada 51.000 mitra sebagai penerima BHR, tahun lalu 1.000 mitra, jadi Maxim meningkatnya juga besar 51.000. Kemudian Indrive juga memberikan sekitar 500-an (pengemudi),” jelasnya.

Adapun, untuk penyaluran akan dilakukan lebih awal, yakni H-14 atau paling lambat H-7 sebelum IdulFitri. (mcr4/jpnn)