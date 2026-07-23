Hore! Satu Juta Keluarga di Sumsel Segera Terima Bantuan Pangan dari Pemerintah

jpnn.com, PALEMBANG - Sebanyak hampir satu juta keluarga penerima manfaat di provinsi Sumatra Selatan segera menerima bantuan beras dari pemerintah.

Saat ini, Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatra Selatan dan Bangka Belitung (Sumsel-Babel) tengah mempersiapkan penyaluran dengan mempercepat proses pengemasan ulang (rebagging) beras di gudang-gudang Bulog.

Persiapan dilakukan agar distribusi bantuan dapat langsung dimulai begitu pemerintah pusat menerbitkan penugasan resmi. Petugas di sejumlah gudang Bulog saat ini terus bekerja menyiapkan beras agar penyaluran tidak mengalami kendala.

Pimpinan Perum Bulog Kanwil Sumsel-Babel Ihsan mengungkapkan, pemerintah berencana menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi tiga bulan. Namun, jadwal pelaksanaan dan mekanisme penyalurannya masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah.

"Bulog telah diminta untuk siap. Saat ini petugas di gudang sedang melakukan pengemasan ulang beras agar ketika penugasan diterbitkan, penyaluran bisa segera dilakukan," ungkap Ihsan, Kamis (23/7/2026).

Ihsan menjelaskan bahwa, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima bantuan sebanyak 10 kilogram beras per bulan.

"Apabila bantuan disalurkan sekaligus untuk dua bulan, maka setiap keluarga akan memperoleh 20 kilogram beras. Sementara jika disalurkan untuk tiga bulan sekaligus, total bantuan yang diterima mencapai 30 kilogram beras," ujar Ihsan.

Di Sumatra Selatan, program bantuan pangan akan menyasar sekitar 968.499 Penerima Bantuan Pangan (PBP) atau hampir satu juta keluarga.