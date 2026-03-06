Horizon University Indonesia Hadirkan Fakultas Pendidikan & Ilmu Sosial

jpnn.com, KARAWANG - Horizon University Indonesia membuka lima Program Studi (Prodi) baru di bawah Fakultas Pendidikan dan Ilmu Sosial (FPIS) untuk Tahun Akademik 2026/2027.

Peresmian ini dilakukan secara simbolis di North Building Horizon University Indonesia, Karawang, melalui penandatanganan Surat Keputusan (SK) oleh Ketua Yayasan Triputra Persada Horizon Education, Ir. Ade Hendriawan, Dr. Eindye Taufiq selaku Rektor Universitas Horizon dan Dr. Lukman, Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV Jawa Barat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 159/B/O/2026, kelima prodi baru jenjang Sarjana (S1) yang kini resmi dibuka pada Fakultas Pendidikan dan Ilmu Sosial Horizon University Indonesia adalah: S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), S1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Ilmu Komunikasi dan S1 Psikologi.

Dr. Lukman mengapresiasi atas pencapaian Horizon University yang memperoleh 17 program studi baru hasil penggabungan dengan perguruan tinggi di Sulawesi.

Dia menilai penambahan prodi ini akan meningkatkan jumlah mahasiswa serta memperkuat peran kampus dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul.

"Kehadiran mahasiswa diharapkan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Karawang, mulai dari kebutuhan hunian hingga sektor kuliner dan perdagangan. Kami berharap Horizon University dapat berkembang menjadi kampus unggul dan berkelas dunia," kata Dr. Lukman.

Pendaftaran mahasiswa baru untuk lima prodi di Fakultas Pendidikan dan Ilmu Sosial ini telah resmi dibuka untuk periode masuk Tahun Akademik 2026/2027.

Perkuliahan akan dimulai pada September 2026. Calon mahasiswa dapat mengunjungi langsung kampus Horizon University Indonesia di Karawang atau mengakses informasi melalui website resmi.(chi/jpnn)