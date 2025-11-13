Horizon University Resmikan Gedung Baru di Karawang

jpnn.com, KARAWANG - Horizon University Indonesia meresmikan gedung baru berlantai 10 di Karawang, Jawa Barat.

Peresmian dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Senin (10/11). Momentum ini sekaligus menghormati perjuangan mahasiswa yang terus berjuang meraih pendidikan tinggi di tengah berbagai keterbatasan.

Gedung baru tersebut akan meningkatkan kapasitas universitas untuk melayani 7.000 mahasiswa tambahan. Jumlah ini ditambah dengan hampir 3.000 mahasiswa yang sudah terdaftar saat ini sehingga total kapasitas mencapai 10.000 mahasiswa.

"Gedung baru setinggi 10 lantai ini berdiri sebagai simbol yang kuat dari komitmen tersebut, sebuah bukti nyata dari semangat perubahan yang tak pernah padam, keyakinan kami terhadap potensi setiap anak muda, dan tekad kami yang tak tergoyahkan untuk melayani lebih banyak mahasiswa dan komunitas," ujar Ketua Yayasan Triputra Persada Horizon Education Ade Hendriawan.

Chairman of PHINMA Education Ramon R del Rosario Jr menekankan, gedung baru merepresentasikan keinginan memberikan yang terbaik kepada mahasiswa.

Dia menjelaskan, Horizon Education terus berupaya melihat melampaui cakrawala dengan percaya pada potensi tak terbatas dari setiap individu.

"Bangunan ini juga merupakan representasi dari keinginan tulus kami untuk memberikan yang terbaik bagi mahasiswa kami, karena mereka pantas mendapatkan yang terbaik dari pendidikan," kata Ramon.

Untuk mendukung kesuksesan mahasiswa, universitas membangun budaya kepedulian dan dukungan. Para pelatih, penasihat, dan staf berjalan bersama setiap mahasiswa sepanjang perjalanan pendidikan mereka.