Hormati Keputusan Keluarga Lexi, Untar Berkomitmen Menyelesaikan Seluruh Persoalan

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Tarumanagara (Untar) telah melakukan pertemuan dan dialog langsung dengan keluarga Lexi Valleno Havlenda, termasuk pertemuan terakhir pada Selasa, 3 Februari 2026 di Kampus Untar.

Humas dan Multimedia Untar menyampaikan bahwa dalam rangkaian pertemuan tersebut, kedua belah pihak telah menyampaikan kronologi peristiwa, pandangan, serta harapan masing-masing secara terbuka dan konstruktif.

Seperti diketahui, insiden Lexi Valleno Havlenda terjadi karena melakukan kegiatan di kampus tanpa izin resmi dari universitas.

Menurut Humas dan Multimedia Untar, kegiatan dilakukan pada hari Jumat, 29 Maret 2024, yang merupakan hari libur nasional, bertepatan dengan peringatan Wafat Isa Al Masih.

"Karena hari libur, operasional kampus tidak berlangsung sebagaimana biasanya, termasuk layanan fasilitas penanganan darurat," tulis keterangan resmi Untar dikutip, Rabu (4/2).

Untar menyesalkan peristiwa ini telah berkembang menjadi kegaduhan di ruang publik, khususnya di media sosial dan media massa, akibat beredarnya informasi tanpa penjelasan yang utuh dan menyeluruh.

“Kondisi tersebut berpotensi membentuk opini publik yang tidak proporsional serta menciptakan persepsi yang merugikan institusi, sementara proses komunikasi dan penyelesaian secara dialogis telah dilakukan dan senantiasa terbuka,” tulis Untar.

Terkait berbagai pandangan yang berkembang, Untar menegaskan proses penyelesaian yang berlangsung bukan merupakan bentuk keterlambatan maupun pengabaian.