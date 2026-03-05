Hormati Nyepi, ASDP Hentikan Sementara Penyeberangan di Lintas Utama Jawa-Bali-Lombok
jpnn.com, JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan menghentikan sementara layanan penyeberangan di lintasan Jawa–Bali dan Lombok selama perayaan Hari Raya Nyepi.
Kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap hari suci umat Hindu.
Penyesuaian operasional tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengaturan transportasi nasional guna menjaga ketertiban serta menghormati pelaksanaan Catur Brata Penyepian di Pulau Bali.
Penghentian sementara operasional ini dilaksanakan berdasarkan surat pengaturan operasional penyeberangan dari Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mengatur penyesuaian layanan transportasi penyeberangan pada saat Hari Raya Nyepi.
Operasional penyeberangan dihentikan sementara di Pelabuhan Ketapang mulai 18 Maret pukul 17.00 WIB hingga 20 Maret pukul 06.00 WIB.
Di Pelabuhan Gilimanuk pada 19 Maret pukul 05.00 WITA hingga 20 Maret pukul 06.00 WITA.
Sementara di Pelabuhan Lembar pada 18 Maret pukul 21.00 WITA hingga 20 Maret pukul 01.30 WITA, serta di Pelabuhan Padangbai pada 19 Maret pukul 04.00 WITA hingga 20 Maret pukul 11.30 WITA.
ASDP akan menghentikan sementara layanan penyeberangan di lintasan Jawa–Bali dan Lombok selama perayaan Hari Raya Nyepi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- ASDP Memperkuat Layanan Penyeberangan untuk Antisipasi Lonjakan 5,8 Juta Pemudik
- KAI Divre III Palembang: 81.134 Tiket KA Angkutan Lebaran 2026 Terjual
- Mudik Lebaran Diprediksi Meningkat, ASDP Perkuat Layanan Penyeberangan di Kepulauan Riau
- Kakorlantas Tinjau Pelabuhan Merak & Bakauheni, Kesiapan Mudik Lebaran ASDP Diperkuat
- Penjelasan Pemerintah soal Pembatasan Operasional Truk saat Mudik Lebaran
- Pemerintah Siapkan Rp 911 M untuk Diskon Tiket Mudik Lebaran 2026, Alhamdulillah